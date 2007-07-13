Минское время. Проверка на точность

Но накануне стрелки на гигантском хронометре в самом центре города замерли на несколько дней.

Самые старинные минские часы снова в строю. Стрелки остановились на единственных механических часах городского масштаба. Но дело отнюдь не в самом механизме. В Минске более 40 хронометров. В собственности города - только восемь. Остальные на балансе у столичных предприятий. Сегодня все они переведены на электронную систему управления.

Теперь минское время не только точное и надежное, но и легкое в управлении. Когда-то все было гораздо сложнее. Чтобы завести старинные городские часы требовалось не только терпение и точность, но и недюжинная сила. Однако и три столетия назад наличие часов подчеркивало статус города.

Часам на Привокзальной площади более полувека. Они самые крупные в республике, и ворота города украшают еще с послевоенных времен. Однако сегодня старина часов - лишь бонус дизайну города. Внутри механизма уже несколько лет живет современность.

"Встретимся под часами" - еще 20 лет назад так назначали свидания. В то время система управления привокзальным хронометром была механической. Сейчас она - электронная. И помещается в небольшом ящике.

Единственные механические часы в городе - на углу улицы Комсомольской и проспекта Независимости. Когда-то их привезли из Кенигсберга. Это самый старый и заслуженный городской хронометр.