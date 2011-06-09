Минское велотакси курсирует ежедневно от парка Победы до парка Горького

Четыре экипажа курсируют каждый день по велодорожке вдоль Свислочи — от парка Победы до парка Горького. Новый вид столичного транспорта экологически чистый: такси оснащены электроприводом. В кабинке, помимо водителя, могут разместиться два взрослых пассажира. Водитель такого велосипеда обязан иметь водительское удостоверение, а также пройти инструктаж по технике безопасности.Велотакси ездит со скоростью 15 км/ч, спокойно перевозит двух пассажиров и ребенка, в день может легко накатать до 100 километров. Поскольку в кабину часто садятся туристы, водители выполняют роль экскурсоводов, могут рассказать про достопримечательности, сообщает газета «Рэспубліка».