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Минское велотакси курсирует ежедневно от парка Победы до парка Горького

09 июня 2011 11:28
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Четыре экипажа курсируют каждый день по велодорожке вдоль Свислочи — от парка Победы до парка Горького. Новый вид столичного транспорта экологически чистый: такси оснащены электроприводом. В кабинке, помимо водителя, могут разместиться два взрослых пассажира. Водитель такого велосипеда обязан иметь водительское удостоверение, а также пройти инструктаж по технике безопасности.Велотакси ездит со скоростью 15 км/ч, спокойно перевозит двух пассажиров и ребенка, в день может легко накатать до 100 километров. Поскольку в кабину часто садятся туристы, водители выполняют роль экскурсоводов, могут рассказать про достопримечательности, сообщает газета «Рэспубліка».
# общество # Велоспорт

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