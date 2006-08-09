"Минское море - Августовский канал" - первый белорусский авто круиз

11 августа в Минской области стартует первый белорусский авто круиз "Минское море - Августовский канал". В автопробеге будут участвовать автомобили - вне дорожники, укомплектованные лодками, байдарками и катерами. В маршрут входят Минский, Молодечненский и Воложинский районы. По пути участники автопробега будут посещать исторические места и историко-культурные памятники. Первый белорусский автокруиз "Минское море - Августовский канал" состоится при поддержке Министерства спорта и туризма и Управления по физической культуре и спорту Миноблисполкома.