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"Минское море - Августовский канал" - первый белорусский авто круиз

09 августа 2006 11:08
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11 августа в Минской области стартует первый белорусский авто круиз "Минское море - Августовский канал". В автопробеге будут участвовать автомобили - вне дорожники, укомплектованные лодками, байдарками и катерами. В маршрут входят Минский, Молодечненский и Воложинский районы. По пути участники автопробега будут посещать исторические места и историко-культурные памятники. Первый белорусский автокруиз "Минское море - Августовский канал" состоится при поддержке Министерства спорта и туризма и Управления по физической культуре и спорту Миноблисполкома.
# общество

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