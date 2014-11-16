Минское метро: знают ли горожане, с какой станции началось строительство подземки и какая самая глубокая?

Минским метрополитеном ежедневно пользуется почти 900 тысяч человек. Под городом протянулось 37 километров тоннелей метро. Давайте проверим, знают ли минчане, с какой станции началось строительство столичной подземки.
Минчане:
«Октябрьская», наверное.
Скорее всего, какие-то конечные станции.
«Институт культуры».
К сожалению, не знаю.
«Первомайская», по-моему.
Может, «Купаловская» какая-нибудь.
Может, «Могилевская». Нет?
По-моему, со станции «Парк Челюскинцев».
«Парк Челюскинцев».
В 1977 году была заложена первая свая в основание станции «Парк Челюскинцев».
В числе первых была построена и самая глубоко расположенная станция – «Октябрьская», сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. А знают ли жители столицы, где они спускаются под землю на максимальную глубину.
Минчане:
Я не помню, честно.
Что-то около реки. Может, «Немига»?
«Купаловская».
Наверное, «Октябрьская».
«Октябрьская».
Наверное, «Октябрьская» все-таки.
В часы пик по тоннелям колесят 30 пар поездов в час, чтобы вовремя доставить многочисленных пассажиров из пункта «А» в пункт «Б». Расстояние между какими станциями составы преодолевают быстрее всего?
Минчане:
«Институт культуры» и «Михалово», мне кажется.
Между «Площадью Победы» и «Октябрьской», наверное.
Возможно, «Тракторный завод» и «Первомайская».
«Молодежная» – «Фрунзенская». Мне кажется, там такие расстояния, очень короткие.
Да их, вообще-то, много, наверное.
Это я не скажу, потому что не по всем станциям проехалась, поэтому не знаю.
«Площадь Победы» и «Октябрьская».
«Октябрьская» и, наверное, «Немига».
«Купаловская» и «Немига».
Правильный ответ – перегон между «Немигой» и «Купаловской».
Уже начато строительство третьей линии метро, а пока минская подземка включает в себя 29 станций. Кстати, последняя – «Малиновка» – начала свою работу этим летом.
Уточним, сколько станций в столичном метро.
Минчане:
Никогда не считала, на самом деле.
Наверное, 20.
Думаю, около 20-30.
Наверное, станций больше 20 уже.
Штук 30, наверное, если в обе стороны посчитать. Может, больше.
Где-то в районе 30, наверное.
Наше метро, конечно, не высечено в скалах, как стокгольмское, однако тоже имеет необычные детали. Выходы станций «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Ленина» расположились прямо в зданиях. Вспомнят ли об этом минчане?
Минчане:
«Купаловская» и «Октябрьская».
«Октябрьская» расположена прямо в домах.
«Октябрьская», где переход на «Автозаводскую» линию.
Даже без понятия. А то, что я не местная, меня оправдывает?
Это, наверное, центр города. Это будет «Купаловская», которая выходит в сторону театра кукол. Там, да, где-то?
Минская подземка признана самым удобным видом столичного общественного транспорта. По результатам опроса, она набрала 4,4 балла из 5 возможных, обойдя даже такси.