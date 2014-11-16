Минское метро: знают ли горожане, с какой станции началось строительство подземки и какая самая глубокая?

Минским метрополитеном ежедневно пользуется почти 900 тысяч человек. Под городом протянулось 37 километров тоннелей метро. Давайте проверим, знают ли минчане, с какой станции началось строительство столичной подземки.

Минчане:

«Октябрьская», наверное.

Скорее всего, какие-то конечные станции.

«Институт культуры».

К сожалению, не знаю.

«Первомайская», по-моему.

Может, «Купаловская» какая-нибудь.

Может, «Могилевская». Нет?

По-моему, со станции «Парк Челюскинцев».

«Парк Челюскинцев».

В 1977 году была заложена первая свая в основание станции «Парк Челюскинцев».

В числе первых была построена и самая глубоко расположенная станция – «Октябрьская», сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. А знают ли жители столицы, где они спускаются под землю на максимальную глубину.

Минчане:

Я не помню, честно.

Что-то около реки. Может, «Немига»?

«Купаловская».

Наверное, «Октябрьская».

«Октябрьская».

Наверное, «Октябрьская» все-таки.

В часы пик по тоннелям колесят 30 пар поездов в час, чтобы вовремя доставить многочисленных пассажиров из пункта «А» в пункт «Б». Расстояние между какими станциями составы преодолевают быстрее всего?

Минчане:

«Институт культуры» и «Михалово», мне кажется.

Между «Площадью Победы» и «Октябрьской», наверное.

Возможно, «Тракторный завод» и «Первомайская».

«Молодежная» – «Фрунзенская». Мне кажется, там такие расстояния, очень короткие.

Да их, вообще-то, много, наверное.

Это я не скажу, потому что не по всем станциям проехалась, поэтому не знаю.

«Площадь Победы» и «Октябрьская».

«Октябрьская» и, наверное, «Немига».

«Купаловская» и «Немига».

Правильный ответ – перегон между «Немигой» и «Купаловской».

Уже начато строительство третьей линии метро, а пока минская подземка включает в себя 29 станций. Кстати, последняя – «Малиновка» – начала свою работу этим летом.

Уточним, сколько станций в столичном метро.

Минчане:

Никогда не считала, на самом деле.

Наверное, 20.

Думаю, около 20-30.

Наверное, станций больше 20 уже.

Штук 30, наверное, если в обе стороны посчитать. Может, больше.

Где-то в районе 30, наверное.

Наше метро, конечно, не высечено в скалах, как стокгольмское, однако тоже имеет необычные детали. Выходы станций «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Ленина» расположились прямо в зданиях. Вспомнят ли об этом минчане?

Минчане:

«Купаловская» и «Октябрьская».

«Октябрьская» расположена прямо в домах.

«Октябрьская», где переход на «Автозаводскую» линию.

Даже без понятия. А то, что я не местная, меня оправдывает?

Это, наверное, центр города. Это будет «Купаловская», которая выходит в сторону театра кукол. Там, да, где-то?