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"Минсккоммунтеплосеть" завершит ремонтную кампанию до конца августа

14 августа 2006 11:56
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В ближайшие две недели по улицам Некрасова и Столетова будут проводиться испытания и ремонт трубопроводов. На это время горячая вода будет отключена. Трубопроводы, котельные и центральные тепловые пункты готовы к работе в осенне-зимний период. Ремонтная кампания подходит к завершению. Ни на одном из участков срок отключения горячей воды не превысил 14 суток. Хотя порывы теплосетей случались довольно часто. За семь месяцев этого года устранено 301 повреждение, половина из них была выявлена во время летнего ремонта.
# общество

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