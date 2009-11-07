Минским улицам вернут исторические названия

Улицы Минска будут постепенно переименовывать - в пользу исторических их названий, сообщил начальник управления культуры Минского городского исполнительного комитета Владимир Карачаевский.

«Мы постепенно будем уходить от коммунистических названий. В качестве основы в переименовании станут исторические названия мест Минска», - рассказал В.Карачаевский.

Он отметил, что при управлении культуры Мингорисполкома работает комиссия по переименованию улиц, площадей, скверов Минска. В нее входят историки, депутаты Горсовета, общественные деятели.

«Недавно переименована площадь Парижской коммуны в Троицкую гору, (так она называлась до 1919 года - ИФ)», - цитирует агентство «Интерфакс-Запад» Карачаевского. При этом он отметил, что процедура переименования «достаточно долгая и серьезная», хотя « в названиях некоторых мест доходит просто до абсурда». «Например, недавно были переименованы два кладбища под Минском. Ранее они назывались – «Пионерское» и «Дружба», - рассказал В.Карачаевский.