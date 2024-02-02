Минским школьникам в торжественной обстановке вручили удостоверения призывника

Церемония прошла в 37-й средней школе. Именно здесь находится центр допризывной подготовки. На встрече ребята смогли задать представителям военкомата все интересующие вопросы. Спрашивали, к примеру, о видах войск, в которые они могут попасть на службу. Коснулись и темы поступления в вузы силовой направленности.

Максим Мисилевич, ученик средней школы № 32: Я рад, что получил удостоверение призывника. И жду через два года повестку в армию. Мой брат служит в армии, внутренние войска, 5448. Я тоже хочу быть военным, как он. Потому что у нас папа служил в танковых войсках.

Даниил Ярмольчик, первый секретарь Центрального районного комитета БРСМ:

Глядя на будущих призывников, хочется, конечно же, отметить, что наша страна под надежной защитой, что никакой враг ее не одолеет. Даже если он попробует, будет сразу же на месте уничтожен. Об этом говорил наш Президент, говорил министр обороны. И я надеюсь, что наши ребята в будущем не пропустят никого.

Только в Центральном районе удостоверения призывника в 2024 году получат свыше 600 юношей 2008 года рождения.