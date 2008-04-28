Минским реставраторам пришлось покорять высоты

Хранители исторических форм забрались на крышу республиканского дворца культуры профсоюзов, чтобы спустить на землю скульптуры, которые не обновляли уже более полувека.

В полет, правда, совсем не виртуальный и с помощью реставраторов, отправились шесть бетонных человек в самом центре Минска. Хранители исторических форм забрались на крышу республиканского дворца культуры профсоюзов, чтобы спустить на землю скульптуры, которые не обновляли уже более полувека. Их состояние было аварийным, бетон мог начать рассыпаться в любой момент, но обломки полетели на глазах у Ольги Баклановой.

За ними пришли утром, но они были готовы. Скульптуры с крыши ДК профсоюзов сначала обезглавили – чтобы бетонные люди во время спуска в буквальном смысле не потеряли лицо, затем – связали по рукам и ногам – чтобы вдруг не отвалилось все остальное. К демонтажу готовились целых две недели. И пусть посадка в итоге оказалась не самой мягкой, зато полет каков.

Скульптор Валерий Дудко как раз заглянул проведать, подсохли ли руки бетонного коллеги. Ведь в свое время на крыше дворца профсоюзов поселили статуи людей разных, самых популярных тогда, профессий. Сегодня по сути реставрационные работы для них станут реанимационными – еще чуть-чуть, и спасать было бы уже нечего, или некого. Состояние поднебесных скульптур было не просто плачевным.

Новые люди на крыше дворца появятся уже осенью этого года. Тогда и обзор у этих голов будет куда солиднее. А вот бюст Ленина, что с ними по соседству, из мастерской почему-то не забирают уже четвертый год. Вождь как никогда оказался близок к пролетариату.

