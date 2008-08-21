Минским пенсионерам, достигшим 70-летия, новые паспорта будут привозить по месту жительства

Так пожилые минчане смогут обменять пришедшие в негодность или получить утерянные документы. Это мероприятие проводится в рамках работы по активизации в столице принципа "одного окна". Также повысятся требования к сотрудникам ЖЭСов и расчетно-справочных центров, оформлению информационных стендов и соблюдению сроков выдачи паспортов. К слову, уже сегодня сотрудники паспортно-визовых служб могут выдать документы ранее официальных сроков.