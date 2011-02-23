Минским очередникам могут предоставить льготные займы на строительство жилья в городах-спутниках под 1% на 40 лет

Напомним, сейчас в столице льготные кредиты выдаются под 5% годовых на 20 лет.

Новые выгодные условия возведения жилья в пригороде позволят сократить число нуждающихся в квадратных метрах. Строительство первого дома в городе-спутнике Минска планируется начать в конце этого года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Радоман, заместитель председателя Мингорисполкома:

Условия более привлекательные. Я думаю, что на таких условиях, если мы этот вопрос решим в Правительстве и внесем изменения в Указ № 185, жители Минска пойдут в города-спутники.

В Смолевичах будет первый этап. Будет построено жилье для порядка 160 тысяч. Это, в принципе, крупный районный центр.