Минский зоопарк предложил горожанам не выбрасывать новогодние ели, а принести их на корм животным

Новости Беларуси. Минский зоопарк предложил горожанам расставаться с новогодними елками, принося пользу животным. Здесь будут рады всем, кто принесет живое отслужившее дерево не на контейнерную площадку, а на корм местным питомцам. Главное условие – на елках не должно оставаться никаких признаков праздника – ни гирлянд, ни креплений игрушек.

Сотрудники зоопарка уверяют, что для многих животных живое дерево – настоящее лакомство, которое они могут себе позволить не так часто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.