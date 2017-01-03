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Минский зоопарк предложил горожанам не выбрасывать новогодние ели, а принести их на корм животным

03 января 2017 17:23
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Новости Беларуси. Минский зоопарк предложил горожанам расставаться с новогодними елками, принося пользу животным. Здесь будут рады всем, кто принесет живое отслужившее дерево не на контейнерную площадку, а на корм местным питомцам. Главное условие – на елках не должно оставаться никаких признаков праздника – ни гирлянд, ни креплений игрушек.

Сотрудники зоопарка уверяют, что для многих животных живое дерево – настоящее лакомство, которое они могут себе позволить не так часто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Зоопарк

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