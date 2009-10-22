Минский зоопарк планирует приобрести кенгуру, а зубров обменять на обезьян

Минский зоопарк ведет переговоры с коллегами из Калининграда (Россия) о приобретении кенгуру, сообщила заместитель директора Минского зоопарка Наталья Лебедева.

«Мы начали переговоры о том, чтобы купить у Калининградского зоопарка кенгуру. Скорее всего, это сумчатое животное доставят в Минск будущей весной», - уточнила заместитель директора. Она рассказала, что также идут переговоры с Калининградским зоопарком о приобретении эму, сообщает «Интерфакс-Запад».

Рассказывая о планах Минского зоопарка по обмену зверями с другими зоопарками, Наталья Лебедева рассказала, что «практически уже закончены переговоры с Николаевским зоопарком (Украина) о том, что мы обменяем пару молодых зубров на обезьян - японских макак, капуцинов, игрунок».

Заместитель директора рассказала, что никто из обитателей зоопарка, за исключением змей, в спячку не впадает - всю зиму бодрствуют два медведя, барсуки, енотовидные собаки. «Адаптировались к белорусскому климату львы, тигрица, леопард, сервалы, мангусты, обезьяны, страусы, верблюды», - отметила она.