Минский зоопарк охраняют белорусские казаки

За порядком следят необычного вида охранники в широких шароварах и кафтанах – белорусские казаки.

– Администрация уже не может себе позволить наемную охрану, поэтому мы на добровольной основе решили помочь, – рассказал в интервью «Рэспублiке» Владимир Шурпач, представитель белорусского казачества. – Работы хватает. Недавно вывели под руки парня, который разгуливал с бутылкой пива у клетки с медведем. Постоянно предупреждаем посетителей, чтобы они не кормили животных – еды им и так хватает. До наступления холодов каждую субботу и воскресенье будем следить за порядком, помогать по хозяйству.

Кстати, если вы посетите зоопарк в Чижовке 9 августа, когда ему исполнится 25 лет, то увидите мастер-класс профессиональной джигитовки, пишет «Рэспублiка».