Минский транспорт подчинится искусственному интеллекту

УП «Белкоммунмаш» к 2011 году оснастит общественный транспорт Минска глобальной системой контроля пассажирского транспорта.

Эти технологии уже внедряются в столице. Более того, специалисты «Белкоммунмаша» способны оснастить искусственным интеллектом как троллейбусы, так и автобусы. «По итогам тендера, проведенного УП «Минсктранс», нашему заводу предстоит к 2011 оснастить 340 единиц подвижного состава новым программным обеспечением», — рассказали на заводе.

По замыслу конструкторов, на троллейбусы и автобусы установят навигационные терминалы, а на ЖКИ-мониторах будут отображаться графики движения машины по маршруту. С помощью диспетчера график движения можно будет оперативно корректировать.

Новая система управления транспортом обладает рядом полезных функций. Например, водитель, помимо связи с диспетчером, в штатном режиме в экстренном случае сможет воспользоваться «тревожной кнопкой». Нажатие этой кнопки сигнализирует диспетчеру о том, что водителю требуется помощь и что он не в состоянии запросить ее самостоятельно.

«Каждый из нас неоднократно наблюдал за тем, что иногда транспорт ходит по какой-то своей непонятной нам логике: то ни одного троллейбуса полчаса, то целых два один за другим. А все потому, что сегодня отслеживать график движения пассажирского состава возможно только на конечных остановочных пунктах», — пояснили на предприятии. Внедрение современной системы управления транспортом позволило бы не только оптимизировать движение машин по маршрутам, просчитать целесообразность введения дополнительных единиц, рационализировать затраты транспортных предприятий, но и проявить истинную заботу о пассажирах, отмечает БЕЛТА.