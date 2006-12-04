"Минский таксист" - звучит гордо

Столичная милиция обозначит специальными знаками честных и добросовестных водителей. Тем, кто не замечен в грубых нарушениях и имеет лицензию, будут выдаваться специальные номерные знаки. Сейчас прорабатываются варианты. Один из них серия "МТ", что будет означать "минский таксист". Нелегальных же таксистов будут привлекать к административной ответственности. Только за полтора последних месяца на штрафные стоянки поставлено 32 автомобиля, хозяева которых ждут судебных разбирательств. В результате рейдов в доход государства возвращено около 200 миллионов рублей.