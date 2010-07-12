Минский регион вступил в уборочную кампанию

Пока в жатву включились лишь южные районы. Но уже к концу недели эстафету примут по всей стране.

Первый обед механизатора Евгений Каралис заработал честным трудом. Этот рабочий день для вчерашнего школьника, как считает он сам, дал отсчет школе жизни.

Евгений Каралис, механизатор СПК «Заболотский» Любанского района:

Кажется, что тяжело, а потом привыкаешь. Решил попробовать, надо как-то к работе привыкать.

Молодому экипажу сразу доверили и новый комбайн. Ведь и хороший намолот — дело техники.

Сергей Семенченя в сельском хозяйстве не один десяток лет, поэтому комбайнер со стажем знает истинную цену каждой минуте во время жатвы .

Сергей Семенченя, комбайнер СПК «Заболотский» Любанского района:

Работаем допоздна, платят неплохо, техника новая, стараемся. Чем больше мы намолотим, тем богаче будет страна.

Хозяйства Беларуси убрали более половины озимого ячменя. При этом жатва на Гомельщине уже на финише. Хозяйства Брестской области убрали две третьих этой культуры, в Гродненской — пятую часть. Вот и на Минщине небесная канцелярия дала «добро» на ячменный намолот.

Михаил Вечер, председатель СПК «Заболотский» Любанского района:

Ячмень практически готов: есть техника, есть люди, но, к сожалению, свою роль сыграла погода, хлеба подсушило. Вал прошлого года мы возьмем.

В нынешней жатве на полях Минской области будет задействовано более пяти тысяч механизаторов. Работу организуют в две смены, чтобы максимально загрузить высокопроизводительную технику. Для вывоза зерна в регионе транспорта достаточно. Сейчас главное, чтобы погода подыграла хлеборобам.