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Минский профессионально-технический колледж полиграфии открылся после реконструкции

12 сентября 2011 17:50
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Косметический ремонт преобразил здание. Обновилась и учебно-материальная база.

Профессию печатника молодые люди осваивают на современном оборудовании. А для активного отдыха во внутреннем дворике колледжа построена спортивная площадка с безопасным покрытием, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Раиса Дробыш, директор Минского профессионально-технического колледжа полиграфии:
Каждое утро можно увидеть ребят, которые босиком кидают мяч в корзинку, потому что им нравится. Тепло исходит от этого покрытия. Это тепло оставили наши строители, чтобы нам было комфортно и уютно.

# общество # Образование

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