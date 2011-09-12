Минский профессионально-технический колледж полиграфии открылся после реконструкции

Профессию печатника молодые люди осваивают на современном оборудовании. А для активного отдыха во внутреннем дворике колледжа построена спортивная площадка с безопасным покрытием, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Раиса Дробыш, директор Минского профессионально-технического колледжа полиграфии:
Каждое утро можно увидеть ребят, которые босиком кидают мяч в корзинку, потому что им нравится. Тепло исходит от этого покрытия. Это тепло оставили наши строители, чтобы нам было комфортно и уютно.