Минский парк Победы отмечает День рождения

Его заложили 28 октября 1945 года на пустыре возле Комсомольского озера.На площади около 60 гектаров высадили 58 тысяч деревьев и кустарников. Городская зона отдыха сразу полюбилась столичным жителям, и в 1975 году парк культуры и отдыха назвали именем Победы. В ближайшем будущем он полностью преобразится. Рядом появится комплекс нового музея Великой Отечественной войны, аллея Памяти и Славы, большой стилизованный фонтан. В мемориальную часть парка также войдут памятная роща и музей под открытым небом, экспонатами которого станут увеличенные макеты военной техники и солдатских атрибутов. Будут в обновленном парке детские городки и спортивные площадки.