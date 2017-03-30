Минский офис компании МТС стал площадкой для обсуждения инициатив в рамках Глобального договора ООН

Новости Беларуси. Минский офис компании МТС 28 марта стал площадкой для обсуждения инициатив в рамках Глобального договора ООН. Это мировая программа поощрения социальной ответственности бизнеса. МТС одной из первых поддержала это международное движение. Большое внимание мобильный оператор уделяет образовательным, медицинским и благотворительным проектам.

Владимир Карпович, генеральный директор СООО «Мобильные ТелеСистемы»:

Мы развиваем прикладные направления, которые также востребованы в обществе. Это проекты, связанные с образованием, это проекты, которые мы реализуем с Министерством образования, «Дети в интернете», «Инновационная школа». Также проекты, которые касаются обучения граждан пожилого поколения. Это «Сети все возрасты покорны». Проект масштабный, более пяти тысяч человек в рамках данного проекта.

Глобальный договор ООН – это платформа для диалога государственных и частных предприятий, международных организаций, а также бизнес-сообществ. Их работа строится на основе 10 принципов, утвержденных на международном уровне, – права человека, трудовые отношения, окружающая среда и противодействие коррупции.

Зак Тейлор, заместитель представителя Программы развития ООН в Республике Беларусь:

Сейчас самое время, когда компании должны показать, что они в состоянии и могут оказывать социальной воздействие на благо развития своего государства, а также на благо общества. Эти тенденции происходят не только в Беларуси, но и во всем мире. Сейчас самое время, когда частный сектор должен показать, что он может выступать в качестве партнера государству.

Наша страна присоединилась к международному движению 10 лет назад. Сегодня ее участниками являются более 12 тысяч организаций из 170 государств. Глобальный договор ООН – это крупнейшая мире инициатива по поддержке социальной ответственности бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.