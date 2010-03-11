Минский областной суд отклонил кассационную жалобу экс-руководства так называемого «Дома поляка»

Напомним, 17 февраля Воложинский районный суд постановил передать помещение, принадлежащее Ивенецкому отделу Союза поляков на Беларуси, в ведение его новоизбранного председателя.

Экс-руководство подало кассационную жалобу. И сегодня после нового рассмотрения суд высшей инстанции подтвердил обоснованность вынесенного вердикта.

Представитель Минского областного суда:

Оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены решения не имеется. Судом первой инстанции при разрешении заявленных требований были исследованы все обстоятельства по делу. Имеющимся доказательствам дана надлежащая оценка и правильно применен материальный закон.

Руководствуясь статьей 425 Гражданского процессуального Кодекса Республики Беларусь, коллегия определила следующее: решение суда Воложинского района от 17 февраля 2010 года оставить без изменений, а кассационную жалобу Соболь Тересы Михайловны — без удовлетворения.

За процессом наблюдал и представитель польского посольства. Дипломат не исключил дальнейшего судебного разбирательства по польскому дому в Ивенце. И подтвердил готовность к компромиссу.

Марек Мартинек, начальник консульского отдела посольства Республики Польша в Республике Беларусь:

Мы говорили, что всегда готовы к компромиссу. Мы ждем, пока решается этот вопрос. По этому поводу была создана двусторонняя комиссия.