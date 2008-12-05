Минский областной суд не удовлетворил кассационную жалобу Романа Ментюка

Напомним, виновник ДТП на трассе "Минск-Микашевичи", в котором пострадали шесть человек, в октябре этого года получил пять лет колонии плюс обязательство возместить средства, затраченные на его розыск и лечение, а также медицинскую помощь одному из пострадавших. Сразу по оглашении приговора защита Ментюка заявила, что намерена обжаловать решение Фемиды. Однако и после рассмотрения кассации, вердикт остался практически без изменений.