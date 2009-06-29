Минский милиционер хотел завлечь в религиозную секту курсантов и преподавателей Академии МВД

О таком факте сегодня на совещании с оперативно-начальствующим составом органов внутренних дел рассказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА. -Отдельные сотрудники МВД являются активными членами сомнительных религиозных сект. Они вообразили себя протестантскими пасторами. Так, войдя в руководство одной из общин баптистов, оперуполномоченный ГУВД Мингорисполкома оказывал консультативную помощь своим «братьям», раскрывая формы и методы проведения оперативно-розыскных мероприятий", - рассказал Президент.



Более того, он организовал в Минске массовое религиозное мероприятие, приуроченное к годовщине аварии на ЧАЭС, а также заявлял о намерении вовлечь в деятельность общины курсантов и преподавательский состав Академии МВД.



- Это преступный прокол в кадровой и идеологической работе, - подчеркнул глава государства.