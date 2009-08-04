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Минский иняз в шубе

04 августа 2009 18:17
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Вместо меха 10 сантиметров стекловаты и будущим переводчикам морозы нестрашны. В новом учебном году здание изменится до неузнаваемости. Бежевая гамма стен и серебряные буквы на фасаде ночью будут подсвечиваться.
# общество

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