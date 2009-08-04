Минский иняз в шубе

Столичные коммунальщики устроили цветотерапию для неплательщиков. Теперь выделять их в особый статус будет контрастная расцветка для жировок в стиле триколор.
12 малоизвестных фирм выпускали продукцию в этом доме под известной торговой маркой.
Об этом сообщил на пресс-конференции начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома Сергей Резкий.
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