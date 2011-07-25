Минский информационно-туристский центр намерен закупить 10 аудио-гидов у чешской компании

Их станут сдавать напрокат иностранцам. К аудио-гиду будет приложен небольшой буклет с картой и текстовкой экскурсионного маршрута.Подобное новшество уже используется в Беловежской пуще, Мирском замке и Несвижском дворцово-парковом комплексе. Со временем в Минске намерены перейти на более интерактивную форму, когда иностранный турист может во время экскурсии не только слушать записанный текст, но и удаленно общаться с гидом.