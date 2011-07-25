Прямой эфир

Минский информационно-туристский центр намерен закупить 10 аудио-гидов у чешской компании

25 июля 2011 06:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Их станут сдавать напрокат иностранцам. К аудио-гиду будет приложен небольшой буклет с картой и текстовкой экскурсионного маршрута.Подобное новшество уже используется в Беловежской пуще, Мирском замке и Несвижском дворцово-парковом комплексе. Со временем в Минске намерены перейти на более интерактивную форму, когда иностранный турист может во время экскурсии не только слушать записанный текст, но и удаленно общаться с гидом.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
25 июля 2011 06:45

Вузы второго потока завершают прием заявлений на дневное бюджетное отделение

25 июля 2011 06:43

Национальная авиакомпания открывает новый воздушный маршрут Гомель-Калининград

25 июля 2011 06:41

Первый белорусский кардинал Казимир Свентэк будет похоронен сегодня в Пинске