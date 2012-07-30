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Минский государственный колледж торговли начнёт подготовку профессиональных горничных

30 июля 2012 18:18
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Новости Беларуси. Первые заявки на обучение  уже стали   поступать  в приёмную комиссию учебного заведения. К слову,  ноу-хау  вступительной кампании  стало очередным этапом подготовки к Чемпионату мира по хоккею 2014-го года.  Новая специальность позволит повысить  уровень мастерства  служащих белорусских отелей и  расширить их кругозор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за год  30 дебютантов  первого учебного потока смогут изучить иностранные языки, основы маркетинга, психологии и  попробовать себя в творчестве.   Право получить  новую  специальность   дадут всем без исключения. Никаких экзаменов — только конкурс аттестатов.     

Владимир Гапоненко, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа торговли:
Это очень перспективная специальность, потому что растёт количество отелей и гостиниц. И в связи с проведением Чемпионата мира по хоккею в 2014 году ожидается поток туристов. Беларуси уже пора занимать своё знаковое место среди стран с развитым гостиничным бизнесом.

# общество # Образование в Беларуси # Владимир Гапоненко

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