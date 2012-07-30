Минский государственный колледж торговли начнёт подготовку профессиональных горничных

Новости Беларуси. Первые заявки на обучение уже стали поступать в приёмную комиссию учебного заведения. К слову, ноу-хау вступительной кампании стало очередным этапом подготовки к Чемпионату мира по хоккею 2014-го года. Новая специальность позволит повысить уровень мастерства служащих белорусских отелей и расширить их кругозор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за год 30 дебютантов первого учебного потока смогут изучить иностранные языки, основы маркетинга, психологии и попробовать себя в творчестве. Право получить новую специальность дадут всем без исключения. Никаких экзаменов — только конкурс аттестатов.

Владимир Гапоненко, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа торговли:

Это очень перспективная специальность, потому что растёт количество отелей и гостиниц. И в связи с проведением Чемпионата мира по хоккею в 2014 году ожидается поток туристов. Беларуси уже пора занимать своё знаковое место среди стран с развитым гостиничным бизнесом.