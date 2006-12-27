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Минский государственный Дворец детей и молодежи знает, как провести каникулы

27 декабря 2006 09:31
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В течение зимних каникул он примет более трех тысяч школьников. Уже сейчас здесь проходят всевозможные развлекательные мероприятия, открыты экспозиции технического творчества.

Вплоть до 6 января будут проходить киносеансы и интересные экскурсии. Каникулярная программа рассчитана на детей старше 6 лет. С учетом возраста - и новогодние представления.

"Будут и новогодние конкурсы. В этом году придумали очень интересную программу для детей "В поисках Деда мороза". Дети будут не только играть, но и развиваться. "Виртуальный экспресс-тур" - для более взрослых детей. Это уникальное шоу, феерическое представление", - рассказала  заведующая сектором Минского государственного Дворца детей и молодежи Инна Биличенко.

# общество

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