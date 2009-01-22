Минский городской суд вынес приговор по делу преступников, которых окрестили старики-разбойники

Беспрецедентный случай судебной практики – длительные сроки заключения – 25 и более лет – такой приговор в почтенном возрасте для подсудимых можно считать пожизненным. Одному из преступников – за 70, второй приблизился к этому юбилею.

Парадоксально, но за старцами – целая череда особо тяжких преступлений, как в Беларуси, так и за ее пределами. Четыре года назад Минск будоражили новости о частях тела, которые находили в разных местах столицы. Тогда никому и в голову не могло прийти, что убийцы – весьма преклонного возраста. Мотивом преступления стала квартира убитого. А первый эпизод за стариками-разбойниками датируется еще 88-м годом прошлого века.

Вереницу преступлений бандиты затеяли еще 20 лет назад. Тогда в Ошмянском районе один из бандитов лишил жизни женщину. Наследили пожилые люди не только в Беларуси, но и за ее приделами. Задержать зачинщика преступной группы удалось весной 2008-го года. За очередное убийство в Гродненской области. Следствие установило, что пенсионеры – виновны и в громком деле, которое потрясло столицу. Тогда, в начале 2004-го вблизи станции метрополитена "Институт Культуры" были найдены части расчлененного трупа. Такие преступления не имеют срока давности.

Среди оказавшихся на скамье подсудимых, наименьший из всех срок – четыре года, получил Николай Ламбоцкий. Он по делу проходил, как поставщик оружия, для осуществления злых помыслов, знакомых. Мазгар Насибуллин 1941 года рождения за четыре убийства приговорен к 26 годам и 11 месяцам тюрьмы. Евдат Карачурин 1938 года – признан виновным в одном убийстве. Его лишили свободы на 25 ближайших лет.

Судя по последнему слову для журналистов, обвиняемые правом на пересмотр решения Минского городского суда – воспользуются. Распутать дело за давностью лет было не так и легко. Показания свидетелей и самих преступников были главными аргументами обвинения. Убийства, серия разбоев, грабежей, незаконное приобретение и хранение оружия, кражи. Заключительную часть приговора судья оглашал чуть ли не полчаса. И все это время преступники были невозмутимы.