Минский городской суд огласил последний приговор по громкому «делу медиков»

Новости Беларуси. Последний приговор по громкому «делу медиков». Процесс за закрытыми дверями на протяжении четырех месяцев вел Минский городской суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На скамье подсудимых шесть фигурантов коррупционного дела. Cреди них экс-руководители предприятий «Белмедтехника» и «Медисфера», а также несколько бизнесменов.

Благодаря досудебному соглашению бывшего директора «Белмедтехники» приговорили к 6,5 годам в колонии усиленного режима. В доход государства обращено более 470 тысяч долларов и 75 тысяч евро, найденных у него во время обыска.

Бывший глава «Медисферы» получил 2 года ограничения свободы без направления в колонию. «Конечно, сделаны выводы». Мрочек прокомментировал «дело медиков» Одного из тех, кто давал взятки и находился под домашним арестом, приговорили к 6 годам колонии. Его взяли под стражу прямо в зале суда.