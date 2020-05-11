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Минский городской суд огласил последний приговор по громкому «делу медиков»

11 мая 2020 13:41
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Новости Беларуси. Последний приговор по громкому «делу медиков». Процесс за закрытыми дверями на протяжении четырех месяцев вел Минский городской суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский городской суд огласил последний приговор по громкому «делу медиков»-1

На скамье подсудимых шесть фигурантов коррупционного дела. Cреди них экс-руководители предприятий «Белмедтехника» и «Медисфера», а также несколько бизнесменов.

Минский городской суд огласил последний приговор по громкому «делу медиков»-4

Благодаря досудебному соглашению бывшего директора «Белмедтехники» приговорили к 6,5 годам в колонии усиленного режима. В доход государства обращено более 470 тысяч долларов и 75 тысяч евро, найденных у него во время обыска.

Минский городской суд огласил последний приговор по громкому «делу медиков»-7

Бывший глава «Медисферы» получил 2 года ограничения свободы без направления в колонию.

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Одного из тех, кто давал взятки и находился под домашним арестом, приговорили к 6 годам колонии. Его взяли под стражу прямо в зале суда.

Минский городской суд огласил последний приговор по громкому «делу медиков»-10

Оставшиеся участники процесса получили сроки от 2 до 3 лет.

# Судебная система Беларуси # общество # Фотофакт

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