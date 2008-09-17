Минских таксистов-нелегалов лишают автомобилей

За работу без лицензии милиция уже конфисковала 12 машин. Около 80-ти человек заплатили штрафы. Тем временем, тариф на проезд в столичных такси в ближайшее время не изменится. Напомним, последнее повышение оплаты за проезд в этом виде городского транспорта было в ноябре прошлого года — с 1100 рублей за километр до 1320.



Сегодня в Минске работают 12 диспетчерских служб, большая часть из которых входит в ассоциацию "Столичное такси". Всего по улицам города курсируют около 3,5 тысяч машин с шашечками.