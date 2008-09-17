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Минских таксистов-нелегалов лишают автомобилей

17 сентября 2008 07:36
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За работу без лицензии милиция уже конфисковала 12 машин. Около 80-ти человек заплатили штрафы. Тем временем, тариф на проезд в столичных такси в ближайшее время не изменится. Напомним, последнее повышение оплаты за проезд в этом виде городского транспорта было в ноябре прошлого года — с 1100 рублей за километр до 1320.

Сегодня в Минске работают 12 диспетчерских служб, большая часть из которых входит в ассоциацию "Столичное такси". Всего по улицам города курсируют около 3,5 тысяч машин с шашечками.
# общество

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