Минских школьников научат правильно чистить зубы

Новости Беларуси. В этом учебном году не обойдется и без новинок. Во всех минских школах детей научат правильно чистить зубы.

К слову, пилотный проект уже хорошо себя зарекомендовал на базе 24-й и 11-й школ столицы.

Кариес коренных зубов у первоклассников этих учреждений снизился с 20% до 6%.

Сейчас в школах и гимназиях для таких уроков подготавливают специальные комнаты гигиены, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А в 72-ой и 258-й школах Минска даже есть собственные стоматологические кабинеты для оперативного осмотра маленьких пациентов и не сложного лечения.