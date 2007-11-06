Минские юристы в ноябре проведут ежегодную благотворительную акцию "Сила права"

В течение трех дней - 8, 15 и 22 ноября минчане и гости столицы смогут получить бесплатную профессиональную правовую помощь специалистов всех государственных нотариальных контор и работников ЗАГСов. 27 ноября посетителей ждут специалисты главного управления юстиции, а 30 - сотрудники всех столичных юридических консультаций. Подобная акция в столице традиционна и приурочена ко Дню юриста, который отмечается в первое воскресенье декабря. В прошлом году бесплатные консультации получили более 1,5 тысячи человек.