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Минские юристы в ноябре проведут ежегодную благотворительную акцию "Сила права"

06 ноября 2007 12:56
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В течение трех дней - 8, 15 и 22 ноября минчане и гости столицы смогут получить бесплатную профессиональную правовую помощь специалистов всех государственных нотариальных контор и работников ЗАГСов. 27 ноября посетителей ждут специалисты главного управления юстиции, а 30 - сотрудники всех столичных юридических консультаций. Подобная акция в столице традиционна и приурочена ко Дню юриста, который отмечается в первое воскресенье декабря. В прошлом году бесплатные консультации получили более 1,5 тысячи человек.
# общество

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