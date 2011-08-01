Минские водоемы безопасны для купания

В пределах города и его окрестностей отдых на водоемах предусмотрен на 7 водохранилищах Вилейско-Минской водной системы: Заславское (Минское море), Криница, Дрозды, Комсомольское озеро, Цна, Вяча, Птичь. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии. В то же время опасно использовать для купания случайные, не оборудованные пляжами водоемы, так как качество воды в них не контролируется и может не соответствовать гигиеническим нормативам, также имеется угроза загрязнения акватории, территории берега. Может быть небезопасным подход к воде и рельеф дна - резкое колебание уровней дна, наличие ям, зарослей водных растений, острых камней, предупреждают эпидемиологи.