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Минские водоемы безопасны для купания

01 августа 2011 12:20
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В пределах города и его окрестностей отдых на водоемах предусмотрен на 7 водохранилищах Вилейско-Минской водной системы: Заславское (Минское море), Криница, Дрозды, Комсомольское озеро, Цна, Вяча, Птичь. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии. В то же время опасно использовать для купания случайные, не оборудованные пляжами водоемы, так как качество воды в них не контролируется и может не соответствовать гигиеническим нормативам, также имеется угроза загрязнения акватории, территории берега. Может быть небезопасным подход к воде и рельеф дна - резкое колебание уровней дна, наличие ям, зарослей водных растений, острых камней, предупреждают эпидемиологи.
# общество

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