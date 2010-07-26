Минские власти назвали недопустимыми условия для отдыха на многих столичных пляжах

Из 30 проверенных объектов только на двух созданы все условия для комфортабельного отдыха. Такую ситуацию столичные власти назвали недопустимой. Как и скопление в зонах отдыха мусора.
С сегодняшнего дня по поручению председателя Мингорисполкома Николая Ладутько мусор будут вывозить не в конце дня, как это делают сейчас, а ежечасно.
Под особый контроль возьмут и выездную торговлю. Только за последнюю неделю в 13 торговых точках зафиксированы нарушения.
Федор Германович, главный санитарный врач Минска:
Это вопросы и уборки, и хранения пищевых продуктов. По результатам этой работы 13 должностных лиц оштрафованы, запрещена реализация продуктов в двух торговых точках. Мы будем продолжать эту работу. Такие мониторинги будут проводиться регулярно.