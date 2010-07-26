Минские власти назвали недопустимыми условия для отдыха на многих столичных пляжах

Минским зонам отдыха не хватает спортивных площадок, навесов и шезлонгов. Таковы результаты мониторинга Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Из 30 проверенных объектов только на двух созданы все условия для комфортабельного отдыха. Такую ситуацию столичные власти назвали недопустимой. Как и скопление в зонах отдыха мусора.

С сегодняшнего дня по поручению председателя Мингорисполкома Николая Ладутько мусор будут вывозить не в конце дня, как это делают сейчас, а ежечасно.

Под особый контроль возьмут и выездную торговлю. Только за последнюю неделю в 13 торговых точках зафиксированы нарушения.

Федор Германович, главный санитарный врач Минска:

Это вопросы и уборки, и хранения пищевых продуктов. По результатам этой работы 13 должностных лиц оштрафованы, запрещена реализация продуктов в двух торговых точках. Мы будем продолжать эту работу. Такие мониторинги будут проводиться регулярно.