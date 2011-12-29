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Минские власти будут пресекать необоснованное завышение цен перед праздниками

29 декабря 2011 17:56
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Новости Беларуси, Минск. Мониторинг проводят каждый день. Специалисты уже проверили сотню торговых точек столицы, нарушения нашли более чем в 60.

Недобросовестные продавцы получили штраф, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Под особым контролем – не только розничная торговля, но и сфера услуг.

Сергей Митянский, начальник управления антимонопольной и ценовой политики Мингорисполкома: 
Было выявлено, что один из субъектов хозяйствования в момент, когда в мае было постановление Совмина о том, что цены не должны увеличиваться, все равно их увеличивал. Поэтому была получена необоснованная выручка за тот период более 8 млн рублей.
Мониторинг обязательно ведется. Ведется как специалистами управления антимонопольной и ценовой политики, так и специалистами главного управления потребительского рынка.

# общество

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