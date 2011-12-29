Минские власти будут пресекать необоснованное завышение цен перед праздниками

Недобросовестные продавцы получили штраф, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Под особым контролем – не только розничная торговля, но и сфера услуг.
Сергей Митянский, начальник управления антимонопольной и ценовой политики Мингорисполкома:
Было выявлено, что один из субъектов хозяйствования в момент, когда в мае было постановление Совмина о том, что цены не должны увеличиваться, все равно их увеличивал. Поэтому была получена необоснованная выручка за тот период более 8 млн рублей.
Мониторинг обязательно ведется. Ведется как специалистами управления антимонопольной и ценовой политики, так и специалистами главного управления потребительского рынка.