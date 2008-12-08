Минские власти будут пресекать необоснованное завышение цен перед Новым годом

Уже на следующей неделе специалисты управления ценовой политики Мингорисполкома организуют специальные рейды по объектам розничной торговли и рынкам. Нарушителям придется заплатить штраф в размере 40 базовых величин. Если предновогодний снегопад синоптики прогнозируют, то с ценопадом – были вопросы. Молоко за прошедший месяц подорожало на 10-20%, да и хлеб несколько вырос в цене. Но специалисты успокоили: палки колбасы в колеса минчанам никто ставить не будет.



Как подсластить предпраздничную жизнь минчан – в магазинах города знают по опыту. Конфеты и фрукты сюда уже привозят увеличенными партиями. Ближе к 31-му на прилавках появятся праздничные торты в виде быка, символа нового года, и Деда Мороза.



Недоверие к рынкам специалисты объясняют просто – цена в отличие от магазинной здесь может быть на порядок выше. Только одни накручивают цены легально на продукты с собственных огородов. Другим – придется платить самим.



Подобные рейды участятся ближе к празднику. Так что фиксированные цены будут действительно зафиксированы. И не сдвинутся с места, во всяком случае, до нового года.