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Минские трамвайные рельсы станут тише

15 сентября 2008 10:37
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Уникальный проект по реконструкции в столице трамвайных путей с применением новейших материалов близится к завершению. Благодаря использованию высоких технологий трамваи в столице будут двигаться без шума и вибрации. Оценить достоинства ноу-хау можно будет на улице Якуба Коласа – на участке от улицы Дорошевича до Богдана Хмельницкого. Проехать по новому бесшумному пути минчане смогут уже 1 ноября. Реализация проекта потребовала около 13 миллиардов рублей бюджетных средств.
# общество

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