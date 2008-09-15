Минские трамвайные рельсы станут тише

Уникальный проект по реконструкции в столице трамвайных путей с применением новейших материалов близится к завершению. Благодаря использованию высоких технологий трамваи в столице будут двигаться без шума и вибрации. Оценить достоинства ноу-хау можно будет на улице Якуба Коласа – на участке от улицы Дорошевича до Богдана Хмельницкого. Проехать по новому бесшумному пути минчане смогут уже 1 ноября. Реализация проекта потребовала около 13 миллиардов рублей бюджетных средств.