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Минские тепловые сети планируют сократить сроки отключения горячей воды

16 августа 2008 17:45
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За последние пять лет объемы замены трубопроводов в белорусской столице увеличились вдвое.

К нынешнему отопительному сезону специалисты  обновили  более ста километров  труб. Это не только гарантирует минчанам  спокойную зиму, но и сократит  время тестирования тепломагистралей  следующим летом.

Минские тепловые сети  готовятся к новому отопительному сезону. Котельное оборудование проверили. Все  необходимое отремонтировали. Самые масштабные  работы – по испытанию и  замене тепломагистралей. На тестирование некоторых  участков уходит минимум  две недели.   

После отключения горячей воды специалисты  усиливают  давление в  трубах  выдержат или нет? То, что не выдержало, ремонтируют. Герметичность  тепломагистралей  покажут не только манометры. Подтвердят и жители. Если где-то "пропускает" -  скандал. А так - к отключениям воды летом минчане   давно привыкли.

Обновление  теплотрасс - дело хлопотное  Чем больше город , тем сложнее  технологии и    современнее   материалы. Правда , служат такие трубы дольше  и   экономить помогают. 

В Москве ежегодно меняют около 600  километров  труб. В Минске пока -чуть больше ста. Темпы радуют - несколько лет назад  обновляли лишь треть этого. Специалисты говорят - если   держать марку  ,то через пару лет о холодных душах  в ремонтную компанию  можно будет забыть.

Паспорта готовности минские  теплосети планируют получить  к пятнадцатому октября. Отопление в квартирах минчан предстоящей зимой   обещают включить планово- в течение  нескольких суток. Но  чтобы в  морозы не оказаться без  "саней" - в ближайшие дни  кастрюлю и ковшик, к примеру, достанет  часть жителей Советкого, Центрального и Заводского  района столицы.

 

# общество

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