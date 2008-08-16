Минские тепловые сети планируют сократить сроки отключения горячей воды

За последние пять лет объемы замены трубопроводов в белорусской столице увеличились вдвое.

К нынешнему отопительному сезону специалисты обновили более ста километров труб. Это не только гарантирует минчанам спокойную зиму, но и сократит время тестирования тепломагистралей следующим летом.

Минские тепловые сети готовятся к новому отопительному сезону. Котельное оборудование проверили. Все необходимое отремонтировали. Самые масштабные работы – по испытанию и замене тепломагистралей. На тестирование некоторых участков уходит минимум две недели.

После отключения горячей воды специалисты усиливают давление в трубах выдержат или нет? То, что не выдержало, ремонтируют. Герметичность тепломагистралей покажут не только манометры. Подтвердят и жители. Если где-то "пропускает" - скандал. А так - к отключениям воды летом минчане давно привыкли.

Обновление теплотрасс - дело хлопотное Чем больше город , тем сложнее технологии и современнее материалы. Правда , служат такие трубы дольше и экономить помогают.

В Москве ежегодно меняют около 600 километров труб. В Минске пока -чуть больше ста. Темпы радуют - несколько лет назад обновляли лишь треть этого. Специалисты говорят - если держать марку ,то через пару лет о холодных душах в ремонтную компанию можно будет забыть.

Паспорта готовности минские теплосети планируют получить к пятнадцатому октября. Отопление в квартирах минчан предстоящей зимой обещают включить планово- в течение нескольких суток. Но чтобы в морозы не оказаться без "саней" - в ближайшие дни кастрюлю и ковшик, к примеру, достанет часть жителей Советкого, Центрального и Заводского района столицы.