Минские тепловые сети готовы к новому отопительному сезону

Оборудование котельных протестировано и отремонтировано.

Из 100 километров тепломагистралей обновлено 73. Отопление в квартирах минчан обещают включить в течение нескольких суток. Но только в том случае, если на протяжении пять дней температура воздуха не поднимется выше 8 градусов тепла

Самые масштабные работы были по замене тепломагистралей. Износ столичных трубопроводов составил почти 80%, - в Минске две с половиной тысячи километров. Если их не обновлять, то необходимо хотя бы поддерживать в рабочем состоянии.

Допустимый рабочий стаж трубопроводов - не более 25 лет. Свои требования предъявляют и микрорайоны, где "растут" дома-новостройки. Чтобы подать сюда тепло, нужны трубы большего диаметра, чем существующие. Приходится перекладывать.

Не последнюю роль играет и фактическое состояние труб. После отопительного сезона специалисты анализируют - где и сколько произошло аварий. Этот год, говорят, был на редкость спокойным. Зафиксировано чуть больше тысячи повреждений.