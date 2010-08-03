Минские студенты хотели купить за фальшивые деньги наркотики, оказавшиеся фальшивыми

40 листов с изображением 20-тысячных купюр изготовили предприимчивые минские студенты.

«Деньги» получились не лучшего качества, поэтому рассчитывались свеженапечатанной наличностью аккуратно, в людных местах и больших очередях. Поймать четверку аферистов помог курьезный случай: на фальшивые деньги молодые люди попытались приобрести, как выяснилось, фальшивые наркотики.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей Мингорисполкома:

Преступная цепь замкнулась, когда они за поддельную фальшивую купюру пытались приобрести спайс — на самом деле это был целебный чай. Если бы спайс оказался спайсом, то в отношении этого человека также было бы возбуждено уголовное дело.