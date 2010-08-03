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Минские студенты хотели купить за фальшивые деньги наркотики, оказавшиеся фальшивыми

03 августа 2010 08:44
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40 листов с изображением 20-тысячных купюр изготовили предприимчивые минские студенты.

«Деньги» получились не лучшего качества, поэтому рассчитывались свеженапечатанной наличностью аккуратно, в людных местах и больших очередях. Поймать четверку аферистов помог курьезный случай: на фальшивые деньги молодые люди попытались приобрести, как выяснилось, фальшивые наркотики.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей Мингорисполкома:
Преступная цепь замкнулась, когда они за поддельную фальшивую купюру пытались приобрести спайс — на самом деле это был целебный чай. Если бы спайс оказался спайсом, то в отношении этого человека также было бы возбуждено уголовное дело.

# общество # Наркотики

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