Минские студенты будут жить в студенческой деревне

Эскиз уникального жилого комплекса, объединяющего всю вузовскую молодежь страны, полностью готов и согласован.

Осталось официально обосновать инвестиции и согласовать строительный проект. Возведение первых корпусов общежитий может начаться уже в следующем году.

Сегодня молодежь стремится получить высшее образование, а вот мест в общежитиях больше не становится. В столице проблема особенно актуальна - жильем обеспечены 75% "мучеников науки". Выход - строительство студенческой деревни. Причем глобальные планы градостроителей помогут воплотить в жизнь не только мечты студенчества о достойной и веселой жизни, но и создать еще один уголок столицы будущего.

Глобальное строительство студенческой деревни начнется на проспекте Дзержинского. Уже в 2008 году на этом месте начнут строить первые корпуса общежитий. И это далеко не все. Магазины, физкультурные центры, кафе, футбольный стадион и даже парковки. Впрочем, быть автовладельцем вовсе необязательно. Проспект Дзержинского - одна из основных магистралей столицы. Хорошие транспортные связи со всеми районами не дадут студентам опоздать.

Строители и философы, журналисты и врачи, физики и педагоги - 9 тысяч студентов самых различных специальностей будут не просто жить бок о бок, но и смогут обмениваться полученными знаниями.

Строительство студенческой деревни будет осуществлено впервые в СНГ. И можно не сомневаться, что она займет достойное место на карте Беларуси.



