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Минские студенты будут жить в студенческой деревне

09 июля 2007 18:19
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Эскиз уникального жилого комплекса, объединяющего всю вузовскую молодежь страны, полностью готов и согласован.

Осталось официально обосновать инвестиции и согласовать строительный проект. Возведение первых корпусов общежитий может начаться уже в следующем году.

Сегодня молодежь стремится получить высшее образование, а вот мест в общежитиях больше не становится.  В столице проблема особенно актуальна -  жильем обеспечены 75% "мучеников науки". Выход - строительство студенческой деревни. Причем глобальные планы градостроителей помогут воплотить в жизнь не только мечты студенчества о достойной и веселой жизни, но и  создать еще один уголок столицы будущего.

Глобальное строительство студенческой деревни начнется на проспекте Дзержинского. Уже в 2008 году на этом месте начнут строить первые корпуса общежитий. И это далеко не все. Магазины, физкультурные центры, кафе, футбольный стадион и даже парковки. Впрочем, быть автовладельцем вовсе необязательно. Проспект Дзержинского - одна из основных магистралей столицы. Хорошие транспортные связи со всеми районами не дадут студентам опоздать.

Строители и философы, журналисты и врачи, физики и педагоги - 9 тысяч студентов самых различных специальностей будут не просто жить бок о бок, но и  смогут обмениваться полученными знаниями.  

Строительство  студенческой деревни будет осуществлено впервые в СНГ. И можно не сомневаться, что она займет достойное место на  карте Беларуси.


 

# общество

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