Минские спасатели разбивают бетон на груди, лежа на 10-сантиметровых гвоздях, и вытаскивают людей из воды за 3 минуты

Парк Горького на весь день превратился в театр стихий. Накануне своего профессионального дня минские пожарные устроили для минчан и гостей города настоящий праздник. Утром по проспекту Независимости проследовала спасательная техника.

Затем зрителей ожидала не менее зрелищная часть программы: плац-концерт роты почетного караула, выступление войск специального назначения.

Разбивать блоки, лежа на битом стекле или 10-сантиметровых гвоздях, – для отряда специального назначения испытание привычное. Тренируется не только тело, но и сила духа.

Сотрудник МЧС:

Тренироваться нужно побольше. Вообще, это несложно, по большому счету. Главное – сила воли.

Пока бойцы тренировали волю, в парке Горького спасали людей на воде. Отдыхающие такой картины не испугались – сразу поняли, что идет инсценировка.

То же самое и в воздухе.

Водолаз Сергей Амбражей привык, что чрезвычайная ситуация для одних – это обычная работа для него. В воде может находиться сутками, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Амбражей, старший инструктор-водолаз Республиканского отряда специального назначения:

Воздуха хватает. Там стоит ресивер. Можно работать примерно сутки, чтоб водолаз не выходил. Но мы обычно так не работаем. По 4-6 часов водолаз максимум может работать. Если разбить время, то круглосуточно, сколько нужно, столько и будем работать.

Только для спасения людей на воде в распоряжении МЧС несколько десятков катеров и лодок. К примеру, эта лодка разгоняется до 70 км/ч и вмещает шесть человек.

Чтобы вытащить утопающего из воды, спасательной команде понадобится всего три минуты.

С начала года пожарная служба спасла десятки человек. В том числе и с помощью этой пожарной лестницы ДЛК. Ее высота – 53 метра, а это целых 18 этажей. В распоряжении минского МЧС таких машин всего пять. Во многом благодаря ей число спасенных жизней с каждым годом все выше и выше.

На высоте – и уровень спасательной техники.

Владимир Ващенко, Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Мы, конечно, не можем отставать. Обновляем технику, приобретаем новые образцы, оборудование, технологии. Чтобы более эффективно и профессионально работать в этой области.

Среди зрителей праздника – люди от мала до велика. По традиции посмотреть на повелителей огня и воды приходят целыми семьями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Минчанка:

Настроение очень хорошее, парад замечательный, восхищают наши войска МЧС. Все здорово.

Однако были и те, кто с этой профессией знаком не понаслышке.

Минчанин:

Я полковник в отставке, замначальника управления МЧС города Минска. Мои внучата и правнучка довольны этим праздником, а я, как пенсионер, тем более.

Минчанка:

Вот будущее – мужчины. Пусть с детства знают, что нашу страну есть кому охранять.