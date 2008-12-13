Минские спасатели инспектируют дома, которые ждут сноса и реконструкции

И регулярно пополняют сводки городских пожаров. Их бывшие жильцы уже давно переселились в новые квартиры. Двери домов-пенсионеров закрыты, но, как выяснилось, далеко не для всех.

Обычный двухэтажный дом с шиферной крышей. Издалека смотрится бодро. Вблизи – горько. Этот особняк послевоенного возраста жильцы покинули еще год назад. Переехали в новые квартиры. С тех пор "старикан" успел шесть раз отметиться в чрезвычайных сводках. Старый дом – как мина замедленного действия. В нем оштукатурен только фасад, внутри – все деревянное: лестницы, перекрытия, стены. Для пожара в таком доме даже искры достаточно.

Адреса неблагополучных зданий инспекторы минского городского управления МЧС находят без компаса. Заходят почти ежедневно. В маршруты ночного обхода "горячие точки" внесли и расчеты патрульно-постовой службы. Частыми, пусть и непрошеными, гостями в домах-пенсионерах стали и коммунальщики. Ответственность за пустующие здания несут именно ЖЭСы. Но постоянную прописку люди без определенного места жительства с ними не согласовывают. Людям с трудной судьбой ночевать в полуразрушенных зданиях совсем не обязательно. Их всегда готовы принять в доме ночного пребывания.

Пока половина мест в нем пустует. Раньше в городе было более пятидесяти проблемных зданий. Сейчас – наполовину меньше. "Черный" список помогла сократить общегородская программа по реконструкции и сносу малоэтажной застройки. Пока же спасатели еще раз уточняют адреса "жарких точек". Похолодало. А значит, вероятность, что в домах-сиротах вновь станет горячо, в отличие от температуры, вовсе не падает.