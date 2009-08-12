Минские школы проходят проверку на техпригодность

Уже готовы принять учеников 57 учебных заведений. У остальных три недели на устранение недостатков.

Получить паспорт готовности не так просто, как кажется. Специальная комиссия устраивает школе экзамен с пристрастием. Состояние классов, столовых и спортзалов - это только вершина айсберга. Чтобы увидеть основание, специалисты могут забраться на чердак, спуститься в подвал и даже взять на пробу воду.

Строгую проверку пока выдержали всего 57 столичных школ, еще 216 (это 86% от общего числа) на этой неделе тоже получат заветный документ. Здесь главное идти по расписанию и не надеяться на авось.

На устранение недостатков ровно три недели. До 31 августа паспорта техпригодности должны получить все столичные школы. И только после экзамена на десятку можно будет говорить о готовности номер один.