Минские профсоюзы отмечают пятилетие своей деятельности

Главное достижение профсоюзов - сокращение безработицы. Сегодня почти в двухмиллионном городе лишь около восьми тысяч человек не имеют работу. Постоянно создаются новые рабочие места.

В настоящий момент существует около 14 тысяч вакансий. Значительно сократилось и количество предприятий-должников. Сегодня в составе общественной организации около семисот тысяч человек - 90% экономически активного населения столицы.

23 мая на президиуме профсоюзов говорили о проблемах и успехах. На заседании присутствовали две иностранные делегации: вьетнамская и российская. Если с профсоюзами Волгограда минских коллег связывают давние партнерские отношения, то гости из Ханоя в Минске впервые. Меморандум о сотрудничестве был подписан в прошлом году во время визита белорусов во Вьетнам. Сегодня в профсоюзах этой страны более пяти миллионов человек. Они работают в тесном контакте с властями. Поэтому социальное партнерство у белорусских коллег вызывает особый интерес.

24 мая гости из Въетнама встречаются с руководством Мингорисполкома.