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Минские профсоюзы отмечают пятилетие своей деятельности

24 мая 2006 07:56
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Главное достижение профсоюзов - сокращение безработицы. Сегодня почти в двухмиллионном городе лишь около восьми тысяч человек не имеют работу. Постоянно создаются новые рабочие места.

В настоящий момент существует около 14 тысяч вакансий. Значительно сократилось и количество предприятий-должников. Сегодня в составе общественной организации около семисот тысяч человек - 90% экономически активного населения столицы. 

23 мая на президиуме профсоюзов говорили о проблемах и успехах. На заседании присутствовали две иностранные делегации: вьетнамская и российская.  Если с профсоюзами Волгограда минских коллег связывают давние  партнерские отношения, то  гости из Ханоя  в Минске впервые.  Меморандум о сотрудничестве был подписан в прошлом году во время визита белорусов во Вьетнам.  Сегодня в профсоюзах  этой страны более пяти миллионов человек. Они работают в тесном контакте с властями. Поэтому социальное партнерство у белорусских коллег вызывает особый интерес.
24 мая гости из Въетнама встречаются с руководством Мингорисполкома.

# общество

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