Минские предприятия за 2022-й экспортировали товары на сумму около 32 млрд рублей

Новости Беларуси. По итогам 2022 года минские предприятия увеличили объемы поставок за рубеж. Например, только товаров экспортировано на сумму около 32 млрд рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отмечается рост объемов продукции в Россию. Идет наращивание поставок в Китайскую Народную Республику, азиатские регионы, а также африканский континент. Всего городскими предприятиями за 2022-й освоено около 5 млрд рублей. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили более 2 млрд рублей и показали прирост почти в полтора раза по отношению к 2021 году.