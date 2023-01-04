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Минские предприятия за 2022-й экспортировали товары на сумму около 32 млрд рублей

04 января 2023 13:53
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Новости Беларуси. По итогам 2022 года минские предприятия увеличили объемы поставок за рубеж. Например, только товаров экспортировано на сумму около 32 млрд рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минские предприятия за 2022-й экспортировали товары на сумму около 32 млрд рублей-1

Отмечается рост объемов продукции в Россию. Идет наращивание поставок в Китайскую Народную Республику, азиатские регионы, а также африканский континент. Всего городскими предприятиями за 2022-й освоено около 5 млрд рублей. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили более 2 млрд рублей и показали прирост почти в полтора раза по отношению к 2021 году.

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# Экспорт # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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