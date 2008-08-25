Минские предприниматели подтвердили имидж успешных бизнесменов

Это было отмечено сегодня на заседании в Мингорисполкоме. В Беларуси подведены итоги конкурса "Предприниматель года". Лучших определяли по 16-ти номинациям: в сфере торговли, медицины, обще-пита, физкультурно-оздоровительных услуг и других. В республиканском конкурсе приняли участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые признаны победителями и лауреатами областных и минского городского конкурса. Столичные бизнесмены проявили себя на "отлично" и забрали лидерство в половине номинаций.