Прямой эфир

Минские предприниматели подтвердили имидж успешных бизнесменов

25 августа 2008 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Это было отмечено сегодня на заседании в Мингорисполкоме. В Беларуси подведены итоги конкурса "Предприниматель года". Лучших определяли по 16-ти номинациям: в сфере торговли, медицины, обще-пита, физкультурно-оздоровительных услуг и других. В республиканском конкурсе приняли участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые признаны победителями и лауреатами областных и минского городского конкурса. Столичные бизнесмены проявили себя на "отлично" и забрали лидерство в половине номинаций.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
25 августа 2008 07:36

Проспект Пушкина в Минске частично перекроют

24 августа 2008 14:29

Аграрии республики в срочном порядке модернизируют овощехранилища

24 августа 2008 13:53

Местный фестиваль "Дожинки-2008" прошел в Берестовицком районе