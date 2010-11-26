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Минские повара получили 2 медали на Кубке мира по кулинарному искусству и сервису

26 ноября 2010 18:51
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Максим Студник и Маргарита Боярина отстаивали честь города и страны национальной кухней. Этот конкурс, как и Олимпиада, проходит раз в 4 года и в рейтинге кулинарных поединков занимает первые строки.

В этом году конкуренция была более чем жёсткая. Люксембург собрал поваров из 52 стран. Однако это не помешало  привезти победу нашим мастерам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Максим Студник, призёр кубка мира по кулинарному искусству и сервису:
Я впервые участвую в таких конкурсах. Это очень большой опыт и все было удивительно. Но мы тоже.достойно представили свою Беларусь

Маргарита Боярина, призёр кубка мира по кулинарному искусству и сервису:
Интересно, что много стран, все они вместе, но по одному делу. Интересно всё!

# общество

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