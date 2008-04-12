Минские парки приглашают покататься

Сегодня, не смотря на погоду, стартовал сезон каруселей. Кроме традиционных аттракционов в этом году минчан и гостей столицы ждут и новые.

Кататься, кататься и еще раз кататься. Такой девиз с сегодняшнего дня во всех парках страны. Начался сезон каруселей. До начала работы были установлены новые карусели и проверены старые. Теперь можно будет покружиться на вальсе, посмотреть на город с колеса обозрения и оценить новые аттракционы. Проверила технику и наша съемочная группа.

Почти на 2 недели раньше обычного открыли сегодня сезон каруселей два столичных парка: имени Горького и Челюскинцев. Аттракционы в столице не новинка, однако, интерес к ним не уменьшается, хотя в Минске их много. Сегодня в главном детском парке 17 аттракционов были в полном распоряжении детворы.

К сезону готовились, как аттракционы, так и творческие группы парков. Но дождь внес свои коррективы. Сегодняшнюю премьеру пришлось отменить. Но организаторы и ребята не расстраиваются: они вновь в репетиционной. Солнечных дней будет еще много. А репетиции, как известно, лишними не бывают.

А в Парке Челюскинцев ремонт еще не завершился. Но там появятся новые аттракционы. Правда сегодня их еще не включили. А что касается старых каруселей, то в Центральном детском парке их не только отремонтировали, но и проверили.

К первому мая независимо от погоды будут готовы развлекать посетителей все аттракционы столичных парков. А сегодня колесу обозрения и дождь не помеха. Есть и оптимисты,которые не бояться промокнуть.

