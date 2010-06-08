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Минские озеленители нашли способ борьбы с тополиным пухом

08 июня 2010 13:22
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В столице стали высаживать мужские экземпляры тополя китайского, который в период цветения не дает пуха.

Специалисты утверждают, что для города это одна из оптимальных пород. Его листва лучше других очищает воздух от вредных компонентов, при этом не оставляя следов.

Анжелика Пузанкова, начальник отдела благоустройства УП «Минскзеленстрой»:
Выбираются те сорта, которые не пылят. Разрабатывается программа по удалению тополей, не столько с точки зрения загрязнения, но из-за того, что они быстро подвергаются разрушению в городской среде: очищают воздух, берут на себя большой удар, поэтому быстрее подвержены заболеваниям.

# общество

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