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Минские набережные Свислочи будут капитально ремонтировать

12 августа 2008 10:46
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Понижение уровня воды в реке до одного метра на участке от Комсомольского озера до парка Горького связано с его обследованием. Сейчас дно и набережную убирают от бытового мусора. При этом, что дно реки от ила очищать не будут. Такие работы обычно проводят раз в четверть века. Последний раз это делали чуть более 5-ти лет назад, поэтому генеральная чистка Свислочи в черте города, скорее всего, будет лет через 18. После очистки и ремонта набережных, воду вновь пустят после 18 августа. Тогда же исчезнет и характерный запах, который обусловлен тем, что "без воды оказалось большое количество моллюсков".
# общество

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