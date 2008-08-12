Минские набережные Свислочи будут капитально ремонтировать

Понижение уровня воды в реке до одного метра на участке от Комсомольского озера до парка Горького связано с его обследованием. Сейчас дно и набережную убирают от бытового мусора. При этом, что дно реки от ила очищать не будут. Такие работы обычно проводят раз в четверть века. Последний раз это делали чуть более 5-ти лет назад, поэтому генеральная чистка Свислочи в черте города, скорее всего, будет лет через 18. После очистки и ремонта набережных, воду вновь пустят после 18 августа. Тогда же исчезнет и характерный запах, который обусловлен тем, что "без воды оказалось большое количество моллюсков".